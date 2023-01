UFFICIALE - Italia U18, i convocati per l’amichevole con la Spagna: c’è un azzurrino

La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini inizia l’anno nuovo con un’amichevole di lusso contro i pari età della Spagna.

Un match che con i giovani guarda al futuro. La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini inizia l’anno nuovo con un’amichevole di lusso contro i pari età della Spagna. Gli Azzurrini, a Coverciano, scenderanno in campo mercoledì 18 gennaio alle 14.30 (diretta streaming sul sito federale) vestendo per la prima volta la maglia dell’adidas, da quest’anno sponsor tecnico della FIGC. Sul petto, il nuovo logo federale e saranno i ragazzi di Franceschini a fare da battistrada inaugurando il nuovo corso che nei prossimi anni accompagnerà l’attività di tutte le squadre Nazionali della FIGC. Non era mai accaduto in passato che una nuova maglia Azzurra debuttasse con una giovanile, privilegio sempre riservato alla Nazionale maggiore.

Il tecnico Azzurro per questa amichevole ha convocato 21 ragazzi del 2005 che inizieranno il raduno presso il Centro Tecnico Federale la sera di domenica 15 gennaio. Contro la Spagna, una classica che, per questa categoria, vede prevalere l’Italia con 11 vittorie contro 8 sconfitte subite e 5 pareggi.

Si specifica che l’ingresso alla gara ITALIA-SPAGNA Under 18 sarà autorizzato solo previa richiesta scritta indirizzata a clubitalia.operations@figc.it e sarà consentito a massimo 2 persone per Società. La porta d’ingresso sarà esclusivamente quella di Viale Aldo Palazzeschi 20 (porta carrabile, lato sx Museo del Calcio), aperta 40 minuti prima dell’inizio.

Lista dei Convocati