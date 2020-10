UFFICIALE - Liverpool, allarme Covid: Shaqiri è il terzo giocatore che risulta positivo

(ANSA) - LOSANNA, 06 OTT - L'esterno svizzero del Liverpool Xherdan Shaqiri è risultato positivo al Covid-19 e salterà il ritorno in nazionale dopo 16 mesi di assenza. Lo ha annunciato la Federcalcio svizzera (SFV). È il terzo giocatore dei Reds a risultare positivo in una settimana, dopo il neo-centrocampista spagnolo Thiago Alcantara e l'attaccante senegalese Sadio Mané, entrambi messi in quarantena. Shaqiri, 28 anni, non gioca per la squadra nazionale da giugno 2019. Messo in quarantena, secondo la SFV, il nazionale con 82 presenze dovrebbe saltare sia l'amichevole contro la Croazia di mercoledì, sia le due partite della Lega delle Nazioni contro la Spagna di sabato e la Germania di martedì. (ANSA).