Garlando sincero: “Allegri si è fermato, da 4 anni lo critico e sono preoccupato per il Napoli”

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Garlando a Radio Napoli Centrale: dubbi su Allegri, Lukaku e lotta Scudetto.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Che futuro per il Napoli di Allegri? Inutile che faccia il diplomatico, non ci amiamo di sicuro: sono 3-4 anni che gli scrivo contro. Lui lo sa. Sono curioso, il primo Allegri giocava bene. Può tutto. Ma alla luce degli ultimi 4 anni, sono preoccupato per il Napoli. Lui si è fermato. Credo che qualcosa cambierà perché si sarà reso conto. Il Milan ha cercato tutt'altro dopo Allegri. Non mi aspetto due play, mi aspetto un Politano che faccia Saelemaekers. Lo stadio Maradona è di bocca buona.

Il Como? Fabregas è costretto a mettere un paio di giocatori superiori. Ma se tocchi i meccanismi non so se avrai le stesse risposte. Mi aspetto tanto dalla Roma, perché ha seminato bene e sono sicuro che comprerà bene. Sono su una pista importante, se aggiungi un attaccante importante a Malen, allora mi aspetto una Roma da primissimi posti. Magari anche che lotti per lo Scudetto.

Lukaku può giocare ancora in Europa? Sì, credo che abbia una sua collocazione in Europa, ma non so se con Allegri"