Primavera Napoli, Sky: nuovo tecnico può essere Nocerino che sogna l'azzurro

Primavera Napoli, Sky: nuovo tecnico può essere Nocerino che sogna l'azzurroTuttoNapoli.net
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 00:10Giovanili
di Antonio Noto
Napoli Primavera, Nocerino vicino alla panchina: il sogno azzurro si realizza.

A breve il Napoli Primavera potrebbe annunciare Antonio Nocerino come nuovo allenatore. Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime sulla panchina degli azzurrini: "Il nuovo allenatore del Napoli dovrebbe essere Antonio Nocerino.

Nocerino sognava l'azzurro anche da calciatore

"Sarebbe il coronamento di un sogno per Nocerino che, da giocatore, voleva vestire la maglia del Napoli. Poi, alla fine, la trattativa non si chiuse ai tempi del Piacenza e adesso, invece, sta per diventare allenatore della Primavera. Quindi in bocca al lupo a Nocerino, se coronerà questo suo desiderio".