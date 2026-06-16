Bari, sindaco ha definito "resa dei De Laurentiis" la lettera sulle condizioni per lo stadio

Bari, sindaco ha definito "resa dei De Laurentiis" la lettera sulle condizioni per lo stadioTuttoNapoli.net
Ieri alle 22:20Notizie
di Antonio Noto
Bari, De Laurentiis avvia la vendita: svolta sul futuro del club.

La SSC Bari oggi allegherà alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C la lettera firmata dal sindaco di Bari Vito Leccese, che garantisce la disponibilità dello stadio Stadio San Nicola per le gare interne. Come riportato dall’edizione barese di Repubblica, il primo cittadino ha definito una “resa dei De Laurentiis” la lettera con cui la proprietà ha accettato le condizioni poste dal Comune per ottenere l’utilizzo dell’impianto.

Bari in vendita: nuovo management e ricerca di acquirenti

Tra gli impegni assunti dalla famiglia De Laurentiis figurano la nomina di un nuovo management con un mandato esplicito alla cessione della società, l’avvio di un percorso formale con advisor specializzati per individuare nuovi investitori e la creazione di un comitato di garanzia cittadino per mantenere un dialogo costante con il club. Centrale anche la costituzione di una data room con tutti i documenti societari accessibili ai potenziali acquirenti previa firma di un accordo di riservatezza, mentre l’amministratore unico Luigi De Laurentiis ha assicurato la ricerca di nuovi soci anche prima della scadenza delle norme federali sulla multiproprietà.

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