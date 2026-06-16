Futuro Zirkzee, Romano: "Lo United non chiude alla cessione, ma lui vuole restare"

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Romano sul futuro di Zirkzee: vuole restare allo United, Italia alla finestra

Il futuro di Joshua Zirzkee potrebbe essere in Italia? Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, risponde alla domanda sull'attaccante del Manchester United, più volte accostato anche al Napoli, attraverso il proprio canale YouTube: "C'è una situazione da valutare perché, da una parte, il Manchester United non chiuderebbe le porte a una sua uscita nel caso in cui arrivasse una buona offerta. Quindi, da parte dello United, Zirzkee non è considerato incedibile: è ritenuto un giocatore che può essere prezioso nelle rotazioni, come è stato anche lo scorso anno, ma non un titolare intoccabile. Cioè, se arriva un'offerta, lo United può aprire le porte.

Chi invece, ad oggi, a metà giugno, vuole restare a tutti i costi è Joshua Zirzkee. Poi ragazzi, se riprendete i video di un anno fa su Højlund, è un po' la stessa storia: anche lui un anno fa voleva restare allo United a tutti i costi. A questo punto Joshua Zirzkee vuole ancora giocarsela al Manchester United, vorrebbe giocare la Champions League con i Red Devils e crede che, con tante partite in più, possa trovare maggiore spazio. Non dimentichiamoci che lo scorso anno il Manchester United non ha avuto l'Europa, praticamente si giocava una volta a settimana ed era difficile trovare minuti. Quest'anno c'è la Champions League, ci saranno tante partite in più e allora Zirzkee vorrebbe restare e giocarsela al Manchester United. Vedremo come procederà questo discorso. Ripeto, un anno fa accadde lo stesso con Højlund: voleva restare, poi lo United è andato da lui e gli ha detto: 'Devi trovare una squadra'. Quindi vedremo come andrà questa questione, ma Zirzkee al momento continua a spingere per restare. Vedremo se poi i club italiani cercheranno di tentarlo".