UFFICIALE - Mano pesante della Premier: -10 all'Everton per violazione Fair play finanziario

Una decisione che farà discutere e che provoca un terremoto nella classifica della Premier League.

Una decisione che farà discutere e che provoca un terremoto nella classifica della Premier League. L'Everton è stato penalizzato di 10 punti per violazione delle regole del fair-play finanziario, in particolare per violazione "delle regole di profitto e sostenibilità". Il club era stato deferito a marzo.

Una sanzione durissima e che peserà enormemente sulla stagione della squadra allenata da Sean Dyche. In un comunicato, il club si dice "scioccato e deluso dalla sentenza" e promette di presentare appello. "Sia la durezza che la severità della sanzione imposta dalla Commissione non riflettono né in modo giusto né ragionevole il caso".

Si tratta della penalizzazione più grande nella storia della Premier League, che ovviamente fa precipitare i Toffees in ultima posizione insieme al Burnley. Solo due società hanno subito una detrazione di punti nella storia della Premier League: il Middlesbrough, a cui furono detratti tre punti, e il Portsmouth, a cui furono tolti nove punti dopo essere entrato in amministrazione controllata nel marzo 2010.

La nuova classifica della Premier League 2023/24

Manchester City 28

Liverpool 27

Arsenal 27

Tottenham 26

Aston Villa 25

Manchester United 21

Newcastle 20

Brighton 19

West Ham 17

Chelsea 16

Brentofrd 16

Wolverhampton 15

Crystal Palace 15

Nottingham Forest 13

Fulham 12

Bournemouth 9

Luton 6

Sheffield United 5

Everton 4 (10 punti di penalizzazione)

Burnley 4