UFFICIALE - Napoli-Pescara sabato a Castel di Sangro: prezzi dei biglietti e modalità d'accesso

Il Napoli affronterà il Pescara sabato 14 agosto, per la seconda amichevole a Castel di Sangro, allo Stadio Patini alle ore 17.30. A partire dalle ore 17.30 di oggi 12 agosto 2021 sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara

Questi i prezzi:

Tribuna

30,00 €

Distinti

25,00 €

Curva Nord

20,00 €



Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo due tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro, senza necessità di stamparlo.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Questo il link per l’acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/event/it/47528/90600215/napoli%20vs%20pescara%20amichevole

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro.

Per accedere all’impianto, gli spettatori dovranno obbligatoriamente essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione, sia la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti. Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).

A partire dalle ore 17.30 di oggi 12 agosto 2021 e fino alle ore 12 di sabato 14 agosto 2021, in accordo con la Questura locale, saranno abilitati alcuni punti vendita a Pescara, esclusivamente per i tifosi ospiti (SETTORE CURVA SUD). Il prezzo del biglietto è di € 20,00.

Questo l’elenco dei punti vendita:



Pescara

LIS - La Voce dei Pescaresi

Via Valignani

Pescara

SP - Tabaccheria Di Bacco

Via G. Bovio

Pescara

SP - Bar Profeta

Via Tiburtina Valeria