UFFICIALE - Non solo Napoli: Lete diventa anche sponsor del Milan

Lete non sarà solo sponsor del Napoli ma anche del Milan. L'annuncio ufficiale è stato dato dal club rossonero pochi minuti fa attraverso i social. La nuova partnership - si legge - prevede la fornitura e l'utilizzo in esclusiva di Acqua Lete durante gli allenamenti e le gare degli atleti dei team Maschili e Femminili.

We are pleased to announce a new partnership that will see Lete become our Official Water Partner

@Acqua_Lete, brand leader nel mercato delle acque minerali effervescenti naturali, da oggi è l'Acqua Ufficiale dei rossoneri