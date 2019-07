UFFICIALE - Nuovo ruolo per l'ex Montervino: sarà direttore generale del Nola 1925

La notizia era nell’aria, ora però è arrivata l’ufficialità: Francesco Montervino ha sposato il progetto Nola 1925. L’ex capitano del Napoli sarà il nuovo direttore generale dei bruniani per la prossima stagione di Serie D. Dopo la breve parentesi di qualche anno di Gennaro Iezzo nei ranghi societari del Nuvla, un altro ex Napoli arriva nella società nolana. La proprietà bianconera che ha inoltre rinnovato la fiducia al direttore sportivo, Francesco Mennitto, e al direttore amministrativo, Vincenzo Pannone. Francesco Montervino ha affermato: "Sono molto felice di essere stato ingaggiato dal Nola, ritrovando Alfonso De Lucia in una nuova veste; insieme a lui e a tutti i soci e dirigenti di questa sociatà proveremo a ridare solidità ed autorevolezza per confermarsi in una categoria difficile e di rilievo come la serie D. Ho scoperto una città ed una tifoseria che mi hanno profondamente colpito e che dovremo onorare con un progetto di grande livello, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo".