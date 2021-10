UFFICIALE - Scambi e plusvalenze sospette: la Procura FIGC ha aperto un'indagine

Plusavalenze e scambi sospetti, atto II. Dopo quanto emerso 24 ore fa a mezzo stampa, la Procura FIGC ha deciso di aprire ufficialmente un'indagine nella serata di ieri, nonostante avesse in mano il dossier della COVISOC dallo scorso 19 ottobre.

La Procura dovrà accertare la regolarità dei bilanci dei club coinvolti su cui hanno avuto effetto quei 62 trasferimenti. Come ricordava ieri l'avvocato Capello ai nostri taccuini, la Procura Federale avrà ora 60 giorni per chiudere l'attività istruttoria e non è escluso che si vada a guardare anche altri affari.