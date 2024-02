UFFICIALE - Serie A, Giudice Sportivo: 5 squalificati, Di Lorenzo salta il Cagliari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni in merito alla 25ª giornata di Serie A appena conclusa. Sono due i turni di stop per Jovic del Milan ("per avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria"), mentre sono stati squalificati per una giornata i seguenti calciatori: Pongracic (Lecce), Di Lorenzo (Napoli), Dorgu (Lecce) e Gyasi (Empoli).

Per quanto riguarda le ammende, sono 5 le società sanzionate. Eccole nel dettaglio:

- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, più volte intonato cori offensivi nei confronti delle istituzioni calcistiche.

- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.