UFFICIALE - Superlega, anche il Tottenham abbandona

Altra squadra di Premier che si ritira dalla Superlega, stavolta è il Tottenham. Questo il comunicato uffficiale del club londinese: "Possiamo confermare che abbiamo formalmente avviato le procedure per ritirarci dal gruppo che sta sviluppando le proposte per una Superlega europea".

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ️ #COYS