UFFICIALE - Taranto, una giornata a Capuano: pugno alla porta e 10 bestemmie

Una giornata di squalifica per Ezio Capuano, allenatore del Taranto. Come emerge dal comunicato del giudice sportivo della Lega Pro, il tecnico campano è stato fermato “per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci)”. L’episodio si è verificato nel post gara di Taranto-Picerno, match terminato 1-1. Capuano sarà costretto a saltare il prossimo match contro il Messina.