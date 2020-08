UFFICIALE - Tutti negativi i tamponi in casa Napoli, la nota del club azzuro

La Ssc Napoli ha diramato una nota attraverso i propri canali social riguardo la situazione dei tamponi in casa Napoli: "Tutti negativi i tamponi dopo i primi esami a Castel di Sangro. Ringraziamo per questo continuo e preciso monitoraggio,Anna Iervolino, Drettore Generale AOU Fed II, il Prof Luigi Califano , Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia della Fed II, il Dott Ennio di Maro per l’organizzazione ed esecuzione tamponi e sierologici, i medici e gli infermieri della chirurgia maxillo-facciale, il prof Giuseppe Portella e il personale del laboratorio di virologia. Un grazie a Vincenzo Mirone Prof ordinario di Urologia alla Fed II".