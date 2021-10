UFFICIALE - Un ex azzurro alla guida delle Maldive: esperienza esotica da ct

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Francesco Moriero, ex ala tornante di Lecce, Cagliari, Roma, Inter e Napoli, ma anche della Nazionale azzurra, è il nuovo selezionatore della Nazionale delle Maldive. Il suo ingaggio è stato annunciato da Bassam Adeel Jaleel, presidente della Football Association of Maldives che, sui canali social, ha scritto: "È un onore presentare il nostro nuovo ct, mister Francesco Moriero". In passato Moriero ha guidato, fra gli altri, Frosinone, Crotone, Grosseto e Catania. (ANSA).