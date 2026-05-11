Ultimo cambio per il Napoli: entra Mazzocchi

Ultimo cambio per il Napoli: entra MazzocchiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:36Notizie
di Antonio Noto

All'87' ultimo cambio per il Napoli. Esce Gutierrez, al suo posto entra Mazzocchi. Spinazzola passa a sinistra con il napoletano che giocherà sulla fascia destra. 

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.