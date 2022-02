Un gol ogni 93 minuti: da novembre solo Pasalic meglio di Mertens

Tra i giocatori che hanno segnato più di due reti in Serie A da novembre in avanti, solo Mario Pasalic (89) ha un rapporto tra minuti giocati e gol migliore di Dries Mertens (93): nel periodo l’attaccante del Napoli ha realizzato sette reti in 651 minuti. Lo riferiscono i colleghi di Opta.