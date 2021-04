Una chance da non sprecare

Il Napoli torna ad avere delle defezioni proprio alla vigilia del big match contro la capolista Inter. Gli azzurri infatti dopo aver già perso per squalifica Lozano, dovranno fare a meno anche di Ospina, infortunatosi nel finale della gara contro la Sampdoria.

OSPINA OUT - In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, questo il comunicato ufficiale del club azzurro. I tempi di recupero per un infortunio del genere sono stimati sui 10-15 giorni. Per le prossime due gare al Maradona contro Inter e Lazio dovrà quindi tornare tra i pali Meret, ormai relegato da Gattuso in panchina.

LA CHANCE PER MERET - Ora per Alex Meret è arrivato il momento per riscattarsi. Il giovane portiere, dopo gli alti e bassi degli ultimi tempi, dovrà farsi trovare pronto come accadde nella finale di Coppa Italia vinta contro la Juve lo scorso anno. Nelle 14 presenze in questo campionato l’ex Udinese ha mantenuto solo per quattro volte la porta inviolata, la tendenza si acuita soprattutto nelle ultime gare. Stavolta avrà a disposizione una chance che non potrà sprecare, potrebbero magari cambiare le gerarchie di questo finale di campionato. Il futuro di Meret passa per queste ultime gare di campionato, il posto da titolare per la prossima stagione lo attende, ma non sarà lì ad aspettarlo per sempre.