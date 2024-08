Una stella Nba sbarca nel mondo del calcio: Kevin Durant diventa azionista del PSG

vedi letture

La stella dei Phoenix Suns ha approfittato del suo soggiorno francese per le Olimpiadi anche per fare qualche affare.

Da diverse settimane gli occhi di tutto il mondo sportivo sono rivolti alla Francia, a Parigi, dove si sono tenuti i Giochi Olimpici del 2024. Tra le tante stelle dei vari sport presenti nella capitale francese anche Kevin Durant, convocato dal Team USA e trascinatore della squadra - insieme a Curry e James - verso l'oro olimpico, battendo in finale proprio la Francia.

La stella dei Phoenix Suns ha approfittato del suo soggiorno francese per le Olimpiadi anche per fare qualche affare. Nei giorni scorsi, infatti, Durant è stato avvistato al centro d'allenamento del Paris Saint-Germain. Non una visita di cortesia, ma un vero e proprio incontro di mercato: il due volte campione NBA, stando a quanto riferito da Foot Mercato, è pronto a rilevare una parte delle quote del PSG.

Presto, dunque, KD dovrebbe sbarcare nel mondo del calcio e diventare un'azionista di minoranza della società transalpina. Un po' come ha già fatto il suo compagno di nazionale LeBron James, azionista del Liverpool, Durant è pronto a investire nel calcio e, in particolar modo, nel Paris Saint-Germain.