Una telefonata dai contenuti scontati

Pronto, Marek? Che mi dici di Napoli? Stanislav Lobotka s'era già sentito con lo slovacco nell'estate del 2018 e ora è tornato a "disturbarlo" per avere informazioni sulla nuova realtà che ha deciso di sposare. Una telefonata dall'esito scontato, la sua. Cosa potrebbe dire, Hamsik, di Napoli? Solo cose belle. Una città splendida, tifosi eccezionali, una società che cresce ogni anno, nonostante le recenti difficoltà. Referenze più che positive da parte di Marek per convincere ulteriormente il regista del Celta Vigo, che già aveva pochi dubbi. Non resta che aspettare l'ok del club spagnolo per la definitiva fumata bianca.