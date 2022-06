Under 21, l'Italia batte 3-0 il Lussemburgo: Gaetano in gol, debutto per Zanoli

Importante successo dell'Italia a Differdange, in una partita di qualificazione agli Europei Under 21: 3-0 sul Lussemburgo

© foto di www.imagephotoagency.it

Importante successo dell'Italia a Differdange, in una partita di qualificazione agli Europei Under 21: 3-0 sul Lussemburgo, grazie alle reti di Vignato, Pellegri e Gaetano. Da segnalare l'esordio con la selezione di Fabio Miretti, lanciato da Nicolato dal 1', mentre nella ripresa hanno fatto il loro debutto Gaetano Oristanio, Alessandro Zanoli ed Edoardo Bove. Contemporaneamente l'Irlanda batte 3-1 il Montenegro e insidia ancora gli azzurrini in classifica. Giovedì la nostra Under 21 giocherà a Helsingborg contro la Svezia, mentre il 14 ad Ascoli Piceno chiuderà le qualificazioni contro l'Irlanda. Questa la situazione attuale:

Italia 20 (8 partite)

Irlanda 19 (9)

Svezia 17 (9)

Bosnia 11 (10)

Montenegro 8 (9)

Lussemburgo 1 (9)

Si qualifica la prima classificata, più la migliore seconda dei 9 gironi di qualificazione. Le restanti 8 si giocheranno l'accesso alla fase finale attraverso i playoff.