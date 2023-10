Union Berlino-Napoli, dove vederla (anche in chiaro) in tv

Il Napoli in chiaro nella sfida di Berlino di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli in chiaro nella sfida di Berlino di Champions League. Una buona notizia per i sostenitori azzurri: la partita tra Union e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, nonchè su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).

