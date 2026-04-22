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VAR sotto processo: segui la diretta dell'incontro all'università Vanvitelli

VAR sotto processo: segui la diretta dell'incontro all'università VanvitelliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Notizie
di Daniele Rodia

Segui con noi in diretta dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” l'incontro di approfondimento dedicato a uno dei temi più dibattuti nel mondo del calcio contemporaneo: il Protocollo VAR. L’appuntamento, dal titolo “Il Protocollo VAR: chi è sotto processo? La disciplina giuridica, la sua interpretazione e la sua applicazione”, inizierà alle ore 14:30 presso Palazzo Melzi, Aula I, a Santa Maria Capua Vetere.