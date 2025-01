Verona, dubbi sulla fascia destra: le opzioni di Zanetti per sostituire Tchatchoua

Sarà un Verona in parziale emergenza quello che si presenterà a Napoli.

Sarà un Verona in parziale emergenza quello che si presenterà a Napoli. Con Tchatchoua e Serdar fuori per squalifica Zanetti dovrà parzialmente rivedere il suo 3-4-2-1. Chi giocherà al posto del terzino camerunese? Daniliuc potrebbe agire in quella posizione, l’alternativa è Faraoni, che però in questa stagione ha totalizzato la manciata di 39 minuti. Un’altra opzione per Zanetti potrebbe essere lo spostamento di Lazovic a destra con Bradaric a sinistra.

