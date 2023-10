Verona-Napoli, già sold-out il Settore Ospiti: il dato sui biglietti acquistati dai tifosi azzurri

A riportarlo è il portale veronese Hellaslive.it.

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Per la sfida in programma sabato alle ore 15 allo stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli, sono stati acquistati dai tifosi ospiti tutti i tagliandi dei settori Curva Nord Inferiore e Superiore. Per questi due settori, in totale, i biglietti acquistati dai tifosi azzurri sono 3250. A riportarlo è il portale veronese Hellaslive.it.