VIDEO TN - “Forza Napoli? Sempre!”, Allan ai tifosi dopo la festa d’addio con gli azzurri

Allan stanotte ha salutato compagni di squadra, e relative compagne, ed amici in una festa d'addio in un locale di Posillipo. Il centrocampista brasiliano, al termine della festa, è stato salutato anche da alcuni tifosi del Napoli: "Come mi trovo a Liverpool? Bene. Forza Napoli? Sempre!", strappando gli applausi dei presenti. Di seguito il video di Tuttonapoli.