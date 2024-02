VIDEO - "Vincerete Sanremo", lo sfottò dei milanisti ai napoletani all'esterno di San Siro

All'esterno dello Stadio Meazza tanti tifosi rossoneri in fila in attesa di entrare nell'impianto di San Siro hanno intonato cori di sfottò nei confronti dei napoletani.

Manca poco al posticipo della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Napoli. All'esterno dello Stadio Meazza tanti tifosi rossoneri in fila in attesa di entrare nell'impianto di San Siro hanno intonato cori di sfottò nei confronti dei napoletani. "Vincerete Sanremo", cantano i supporters rossoneri tirando in ballo la vittoria sfiorata ieri al Festival della Canzone italiana da Geolier. Di seguito le immagini.