VIDEO - Violenza in Curva B, gli Ultras provocano scontri e panico

Bruttissime scene di violenza in Curva B nel corso di Napoli-Milan. Gli Ultras, per protestare contro le regole restrittive applicate dalla questura e dalla società, hanno deciso di assistere al match con le spalle rivolte verso il campo senza tifare e intonando cori contro De Laurentiis. Alcuni tifosi in Curva, però, non hanno voluto sottostare a queste imposizioni e questo ha fatto scattare una reazione violenta. Ci sono stati scontri, addirittura alcuni ultras hanno utilizzato delle cinture come arma.