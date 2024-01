Zerbin show: primo a segnare una doppietta in Supercoppa da subentrato

Alessio Zerbin, come detto, è l'uomo copertina in questa serata del Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana avendo battuto 3-0 la Fiorentina a Riyad. Vantaggio con il gol dell'ex Simeone con un diagonale vincente al 22' per il secondo successo di fila per Mazzarri che, per l'occasione, ha rispolverato la difesa a tre. Rammarico viola per il rigore fallito da Ikoné a fine primo tempo, mentre nel finale di gara si scatena Zerbin con una doppietta tra l'84' e l'86'.

Alessio Zerbin, come detto, è l'uomo copertina in questa serata del Napoli. Ed è anche - secondo i dati Opta - il primo giocatore a segnare una doppietta in Supercoppa Italiana da subentrato.