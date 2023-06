Zielinski in vacanza, i ladri gli svaligiano casa a Varcaturo: portata via e già ritrovata l'auto

Non è ancora stata stimata la refurtiva, ma secondo l'emittente i balordi avrebbero portato via anche due auto del polacco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta disavventura per Piotr Zielinski. Mentre il centrocampista del Napoli è in vacanza in Sardegna, alcuni ladri si sono introdotti nella sua dimora napoletana, a Varcaturo, nei pressi di via Ripuaria. Come riportato da Teleclubitalia, i malviventi sarebbero entrati in azione stamattina, mettendo a soqquadro l'intera abitazione al fine di portare via ogni oggetto di valore. Non è ancora stata stimata la refurtiva, ma secondo l'emittente i balordi avrebbero portato via anche l'auto del polacco. Le indagini del carabinieri sono in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30

E' già stata ritrovata l'automobile di Piotr Zielinski. Le ultime sul furto arrivano dall'edizione online del Corriere del Mezzogiorno: "Era stata portata via e poi ritrovata anche l'auto che il polacco aveva parcheggiato dinanzi l'abitazione. Secondo un primo inventario, hanno rubato soldi in contanti, oggetti preziosi e anche magliette da collezione".