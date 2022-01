Zielinski titolare con la Juve e poi positivo? SSCN specifica: "Rispettato tutto il protocollo"

Piotr Zielinski è risultato positivo al Covid-19. Dopo la notizia, sui social tanti tifosi di fede juventina ha fatto presente che il calciatore era stato messo in quarantena, dimenticando però che il Napoli, schierandolo, non è andata contro il protocollo. Il club azzurro l'ha specificato in un post su Twitter:

"Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".