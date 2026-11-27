Podcast Casale: "Giovane? Movimento alla Malen col City! Lucca? Tempo scaduto..."

Ultime calcio Napoli, le parole di Casale che parla di attaccanti, mercato, Hojlund, Lucca e Varela

Il Napoli cerca un attaccante per gennaio. Tanti i nomi in ballo mentre a uscire sarà Lorenzo Lucca. Pasquale Casale, ex attaccante del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Il futuro di Lucca è sospeso, oggi il Napoli non può sbagliare più e probabilmente per questo sta avendo ora poche chance e magari partirà a gennaio e quindi l'allenatore fa scelte anche da questo punto di vista. Credo che anche lui abbia chiesto di andare via. Io però continuo a credere che abbia delle qualità, a Udine ha fatto benissimo, non può aver dimenticato come si gioca. Sarà entrato in un vortice negativo, con le pressioni non ne esci. Lang invece nel momento negativo è riuscito a tirare fuori il meglio di se stesso. Alle volte serve anche carattere e personalità per giocare a Napoli. Quindi lo comprendo, Lucca. Allegri però non può permettersi più altri esperimenti. Gli ha già dato tante chance".

"Futuro attaccante? Serve un giocatore che completi Hojlund perché lui come centravanti non offre risultati eccezionali. Non è un goleador. Quindi serve uno che sappia giocare bene al suo fianco per non lasciarlo mai solo. Ripeto, Hojlund si sta adattando da prima punta. Ma non lo è. Serve uno che riempie area e gli lascia spazio al momento giusto per le sue penetrazioni. Quindi forse per caratteristiche direi Varela. Se invece vuoi confermare Hojlund centravanti a me piace molto Sebastiano Esposito oppure Zirkzee. Giovane? Mi colpiscono alcuni movimenti. Ha fatto un movimento alla Malen sul gol di Lang contro il City".

"Allegri? Ha una rosa forte e non avendo ancora dato un'identità alla squadra, paradossalmente riesce a valorizzare tutti, ora. Può sperimentare e dare spazio a tutti. Menomale che c'è lui, nonostante qualche errore".

"Hojlund dunque equivoco tattico? Lo hai preso, fa gol e quindi si dice centravanti. Ma per me la punta è chi occupa lo spazio in area, attacca il primo palo come Pio Esposito. Lui svaria su tutto il fronte offensivo. Quando le squadre si chiudono non è il suo ruolo ideale fare a sportellate in area. Lui ha altre doti. Negli ultimi 30 metri quando attacca la profondità si esalta. Tra l'altro ora sta anche tornando di moda il centravanti. Avevano fatto di tutto per toglierlo, prima".