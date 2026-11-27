Podcast Esposito-Napoli, Minervini: "Ha qualità, ma serve centravanti vero! Faccio un nome"

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Cosa serve al Napoli sul mercato? Quali sono i profili adatti ad Allegri? Arturo Minervini, vicedirettore di TN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che Napoli ti aspetti contro il Sassuolo, anche dal punto di vista mentale?

"Mi aspetto un Napoli autoritario, capace di dare subito l'impronta alla partita, mantenendo un ritmo alto e un baricentro avanzato. Serve continuità soprattutto sul piano della personalità: contro il Manchester City la squadra ha mostrato l'atteggiamento giusto, reagendo colpo su colpo. Contro un Sassuolo che probabilmente giocherà molto coperto, cercando le ripartenze, sarà fondamentale far girare velocemente il pallone, prendersi responsabilità nell'uno contro uno e trovare soluzioni negli ultimi metri. È soprattutto nella trequarti avversaria che si giocherà gran parte della partita."

Sebastiano Esposito può essere l'attaccante giusto per rinforzare il Napoli a gennaio?

"Non credo sia il profilo giusto per rinforzare il Napoli. Alcune caratteristiche sono già presenti in rosa, anche se con qualità differenti. Esposito è un buon calciatore, un ragazzo interessante, ma non mi sembra l'attaccante capace di cambiare la stagione o di togliere il posto a Højlund. Al Napoli serve un centravanti vero, con caratteristiche diverse, che possa sostituire e affiancare Højlund. Un profilo come Varela, per intenderci."

Tra Varela, Zirkzee ed Esposito, quali sarebbero gli acquisti più utili?

"Varela sarebbe utilissimo, Esposito meno, mentre Zirkzee rappresenta un investimento interessante soprattutto in prospettiva. Il Napoli deve pensare anche al futuro, evitando di acquistare giocatori utili soltanto per sei mesi. Zirkzee ha già dimostrato nel campionato italiano di poter fare la differenza e le difficoltà incontrate al Manchester United non cancellano il suo valore. Con maggiore esperienza e un bagaglio internazionale più ampio, potrebbe essere un giocatore importante, anche perché avrebbe grandi motivazioni per rilanciarsi. Lo vedrei bene sia per il Napoli di oggi sia per quello del futuro. Esposito potrebbe invece garantire un'alternativa a Højlund e offrire qualcosa in più sul piano fisico rispetto a Giovane, ma non sarebbe l'acquisto capace di far cambiare passo alla squadra. Se il Napoli vuole conquistare un posto nella prossima Champions League, ha bisogno di innesti di livello e soprattutto di una serie di vittorie consecutive."

Cacciamani è un profilo interessante per il Napoli? Vale le cifre di cui si parla, circa 25 milioni?

"L'unica perplessità riguarda la cifra, non il valore del giocatore. È chiaro che a gennaio le società possono approfittare delle necessità del Napoli e alzare il prezzo, ma per un profilo come Cacciamani accetterei anche di farmi prendere un po' per la gola. È un giocatore davvero interessante."