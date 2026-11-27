Podcast Biazzo: "Che errore in porta! Milinkovic non l'avrei preso, faccio due nomi..."

Ultime calcio mercato Napoli, Biazzo parla a Radio Tuttonapoli di portieri: da Meret a Milinkovic-Savic

Problema portiere per il Napoli tra Meret infortunato e Milinkovic-Savic che non ancora convince? Ne parla Salvatore Biazzo, giornalista, storico volto Rai, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "La partita col City è un punto di riferimento molto solido. Forse anche col Torino si poteva fare molto di più ma sarà saltato il piano gara dopo l'uscita di Vergara. Col City abbiamo visto il Napoli che volevamo con calciatori motivati e nel proprio ruolo, quindi grande lavoro relazionale da parte di Allegri. E con Gilmour la squadra attacca e spinge molto di più. Sono rimasto meravigliato in positivo dalla prestazione. Ritorno sullo stesso tema, secondo me da Manchester il Napoli poteva addirittura uscire vittorioso. I due gol presi confermano il problema portiere che è troppo statico. Ho anche chiesto a portieri qualificati, volevo essere sicuro di una cosa: Milinkovic, forte della sua altezza, sul primo gol si è alzato con le sue braccia, un errore tecnico. Lì serviva il braccio di richiamo. Bisognava allungare solo un braccio. Se il tiro è sotto traversa, così riesci a deviarlo. Al massimo ti piega la mano ma almeno hai parato bene. Sul secondo gol, invece, lui sta dietro al palo, quasi si nasconde, e allunga la gamba verso destra anziché allungarla in avanti per restringere l'angolo di penetrazione della rete. Quindi, ripeto, con Conte e Allegri è stata sbagliata l'alternanza dei portieri: a mio giudizio, è stato deleterio. I calciatori giocano bene quando gli dai continuità. Per chiudere, tra Meret e Milinkovic-Savic, non avrei scelto nessuno dei due. Il mio ideale di portiere è De Gea, per fare un nome. Al massimo avrei scelto Caprile con Meret, ma non Milinkovic-Savic che fa errori di impostazione determinati dalla sua altezza".

"Cacciamani? Ci sono acquisti che la società fa come investimento e di prospettiva. Uno non deve meravigliarsi se ha Rao e poi arriva nel caso un altro giovane come Cacciamani. Il problema è cogliere l'attimo in cui un calciatore viene proposto sul mercato a una cifra che puoi sostenere. A me Cacciamani piace, ha un buon dribbling, salta l'uomo, è giovane. Il segnale è molto forte: se la società che ha già un organico forte sceglie un giovane, è un messaggio. Significa che il club ha ancora voglia di crescere e investire".

"Lang via solo per il rapporto coi tifosi? Il tifoso è un irriducibile e va capito, compreso. Ma dico una cosa: se un giocatore è funzionale al progetto, allora io lo tengo. E Lang oggi serve al Napoli".

"Nomi dal mercato? Zirkzee lo conosciamo bene, è un usato garantito per l'attacco. Da quanto tempo se ne parla? Da tempo è in cima alla lista. Ma Varela è la rivelazione del campionato, si muove bene, segna. Quindi per me lui è in pole nel mio ordine di gradimento. Zirkzee ed Esposito, invece, giocano in una posizione diversa, mentre Varela anche per caratteristiche è quello che ti serve ora, in questo momento. Ho solo un dubbio: il Monza gioca per lui e segna tanto, ma in una squadra diversa farà altrettanto bene?".