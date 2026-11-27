Podcast Esposito-Napoli, Gaito: "Se prezzo sale, forse si trova di meglio. Ambrosino 7mln..."

Ultime calcio Napoli, da Esposito ad Ambrosino: tutto sulle ultime e sull'attacco col direttore Antonio Gaito

Sebastiano Esposito è sempre nel mirino del Napoli, ma i costi potrebbero essere elevati. Di questo e altro si è parlato questa mattina in diretta radio. Il direttore Antonio Gaito, infatti, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Si parla sempre più insistentemente di Sebastiano Esposito in ottica Napoli. Potrebbe essere un'operazione interessante per il futuro?

"Esposito è sicuramente un giocatore di qualità, ma non credo rappresenti una necessità impellente per il Napoli. La priorità dovrebbe essere un centravanti vero, una prima punta con caratteristiche precise. Sebastiano potrebbe essere un jolly interessante, capace anche di permettere un cambio di modulo, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, ma non è il giocatore che può dare la svolta. Bisogna valutare anche le condizioni di mercato: le occasioni migliori erano probabilmente quelle della scorsa estate, quando sarebbe bastato un milione per il prestito e 11 per il riscatto. Il Napoli non è intervenuto, forse pensando di rilanciare Lucca, ma il campo ha evidenziato la necessità di una prima punta. Esposito può completare l'organico, ma non credo possa spostare gli equilibri a gennaio."

Anche perché in rosa c'è già Giovane, che ha caratteristiche simili. Potrebbe avere senso un'operazione legata a una sua eventuale cessione?

"Sì, potrebbe essere una soluzione, soprattutto se Giovane dovesse partire per una cifra importante. Il Napoli lo ha acquistato per circa 20 milioni e, se riuscisse a cederlo a una cifra simile per poi prendere Esposito a 12-13 milioni, l'operazione avrebbe senso. Altrimenti rischierebbe di essere soltanto un doppione. Credo che il Napoli stia aspettando proprio di capire cosa succederà con Giovane, per poi eventualmente intervenire su Esposito. Non penso, però, che sia il suo obiettivo primario: si tratta più probabilmente di un'operazione legata a un incastro di mercato e a un cambiamento di caratteristiche."

Quanto potrebbe incidere il costo dell'operazione, considerando che il Sassuolo ha un diritto di riscatto fissato a 11 milioni?

"Bisogna ragionare anche sulle cifre. Il Sassuolo ha un diritto di riscatto a 11 milioni e, se dovesse decidere di esercitarlo, sapendo dell'interesse di una società importante come il Napoli potrebbe chiedere una cifra superiore. Si potrebbe arrivare anche a 13, 14 o 15 milioni, perdendo così la convenienza economica dell'operazione. A quel punto il Napoli potrebbe trovare alternative migliori. Per questo ritengo che le condizioni della scorsa estate fossero decisamente più favorevoli."

Un discorso simile riguarda anche Ambrosino, che sta facendo molto bene al Modena. Potrebbe essere un'alternativa interessante per il Napoli?

"Ambrosino sta facendo un'ottima stagione, è tra i primi giovani del campionato per rendimento e si sta mettendo in grande evidenza. Il diritto di riscatto fissato a 7 milioni, che in estate sembrava una cifra importante, oggi appare persino conveniente. Se il Napoli cerca un jolly offensivo che non sia necessariamente una prima punta, potrebbe puntare su un giocatore già di sua proprietà, senza dover spendere ulteriormente e con il vantaggio di avere un elemento cresciuto nel proprio settore giovanile, utile anche per le liste. Probabilmente, però, il Napoli lo perderà: il diritto di riscatto diventerà obbligo in caso di promozione del Modena, ma credo che il club lo acquisterà comunque, anche senza salire di categoria, versando i 7 milioni per assicurarsi un prospetto che sta crescendo molto."