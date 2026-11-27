Podcast Di Fusco difende Lang: "Ma che ha fatto? Sotto stress capita di sbagliare, ma ora basta!"

Ultime calcio Napoli, Di Fusco parla di Morisco, Meret e Milinkovic-Savic

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Lang ha sbagliato ma ha capito, basta criticarlo. Sotto stress un giocatore può fare un gesto e sbagliare, ma ora basta. Andiamo avanti. Ma quante volte sono successe queste cose in passato? Per andare via, un giocatore deve fare qualcosa di eclatante, ma non è il suo caso".

"Mercato? Se il Napoli sta cercando un portiere sul mercato è perché vuole migliorare il reparto. Meret non ha mai fatto il passaggio da ottimo a grande portiere, cosa che ci aspettavamo tutti. Ma rimane sempre un ottimo portiere, ma sfortunato con gli infortuni. Su Milinkovic-Savic, c'è sempre qualche sbavatura da un punto di vista tecnico ma anche lui è un ottimo portiere. Sapremo di più in primavera, possono partire anche tutti e due o nessuno, dipende anche dal recupero e dall'eventuale rinnovo di Meret. Oppure Milinkovic-Savic finisce la stagione bene e quindi verrà confermato. Quindi, è presto per parlare di reparto portieri".

"Morisco? Se Ancelotti l'ha visionato e l'ha chiamato, avrà sicuramente doti. Non lo conosco bene, non mi esprimo. Ma in Italia si gioca in modo diverso, la fase difensiva è diversa rispetto al Brasile. I punti interrogativi sono tanti. Ma oggi il calcio è globale e quindi serve tempo. Ma se un giocatore è bravo, è bravo.

"De Bruyne? Io dalla trequarti in poi me lo tengo sempre. E' quello che verticalizza per gli attaccanti in un modo favoloso. Non c'è un altro come lui e quindi me lo tengo stretto anche se gioca un'ora a partita. Nessuno è come lui, è qualità. E la qualità nel calcio oggi conta. Poi se lui ha deciso di andare via per motivi personali, questo è un altro discorso. Io come società farei di tutto per tenerlo".