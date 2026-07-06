Napoli su Dodô, ma occhio alla concorrenza: sul brasiliano piomba il Como

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Calciomercato Napoli, Dodô resta un obiettivo per la fascia destra: spunta anche l’interesse del Como sull’esterno brasiliano

Il Napoli continua a valutare le possibili soluzioni per rinforzare la fascia destra e tra i profili seguiti resta quello di Dodô. Il terzino della Fiorentina è destinato a lasciare Firenze nel corso di questa sessione di mercato e rappresenta una delle opzioni prese in considerazione dal club azzurro dopo il mancato approdo di Anan Khalaili, ormai vicino al trasferimento all'Inter. Sul brasiliano resta vivo anche l'interesse della Roma, che da tempo segue l'evoluzione della sua situazione.

Spunta il Como nella corsa al brasiliano

Nelle ultime ore si è aggiunto anche il Como alla lista delle pretendenti. Il club lombardo è alla ricerca di rinforzi per la corsia destra e starebbe valutando il profilo di Dodô, anche se al momento si tratta di un interesse ancora nelle fasi iniziali. A riportarlo è La Provincia di Como, che scrive: "Occhi sul fiorentino Dodô, in partenza da Firenze, potrebbe avere quelle caratteristiche, ma la volontà è essere molto aggressivi nella partenza da dietro".