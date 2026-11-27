Podcast Guida arbitra il Napoli, Caporale: "Tra i migliori! Sue parole strumentalizzate"

Guida arbitra il Napoli. Accadrà domenica contro il Sassuolo. Per la prima volta, accadrà, dopo le sue dichiarazioni famose nella primavera del 2025. Carlo Caporale ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Partiamo dalla polemica sulla designazione arbitrale di Guida per Sassuolo-Napoli. È la prima volta che arbitrerà il Napoli dopo le dichiarazioni degli anni scorsi, quando aveva espresso la preferenza di non dirigere gli azzurri per ragioni legate alla propria tranquillità personale. Come giudichi le polemiche nate sui social?

"Credo che si stia creando una polemica prima ancora di scendere in campo. Le parole di Guida furono strumentalizzate: il suo intento era semplicemente quello di isolarsi e vivere serenamente, considerando che nella nostra zona il Napoli è una fede e una passione e che, inevitabilmente, un arbitro può essere fermato da conoscenti, amici o vicini per parlare delle partite. Alcuni ambienti esterni a Napoli fecero passare quelle dichiarazioni come se Guida fosse sotto minaccia e avesse bisogno di una scorta. Eppure, con i fatti, ha dimostrato di essere un arbitro preparato e affidabile. Ricordo anche le allusioni di Marotta, ai tempi della Juventus, dopo un Juventus-Genoa in cui si discusse di un mancato rigore per i rossoblù: parlò di un arbitro di Torre Annunziata che non avrebbe dovuto dirigere le partite della Juventus, proprio in una stagione in cui Napoli e bianconeri lottavano per il vertice. Successivamente l'AIA ha introdotto la possibilità di designare arbitri della stessa regione, purché non appartenenti alla stessa sezione della squadra coinvolta. È una regola applicata su tutto il territorio nazionale, senza che in passato si siano create polemiche particolari. Il Napoli ha affrontato più volte arbitri lombardi contro Milan e Inter senza che nessuno sollevasse problemi. Evidentemente, quando queste situazioni riguardano gli altri non creano discussioni, mentre quando accadono a parti inverse diventano un caso. Guida, insieme a Colombo, è oggi uno dei migliori arbitri italiani e arriva anche da una partita importante di Champions League come Lille-Bayern Monaco. Un arbitro deve essere imparziale, indipendentemente dalla provenienza geografica, e non vedo perché alimentare polemiche prima ancora che sia successo qualcosa. Finora gli arbitraggi in Serie A hanno avuto un indirizzo positivo, quindi non c'è motivo di creare tensioni preventive."

Quello che dà fastidio è soprattutto la doppia narrazione: quando vengono designati arbitri della regione per dirigere partite di altre squadre non si sollevano polemiche, mentre quando accade il contrario diventa improvvisamente un problema.

"Esattamente. È questa doppia morale che lascia perplessi. Abbiamo visto in passato designazioni di arbitri appartenenti alla stessa regione delle squadre coinvolte, senza particolari contestazioni. Quando però la situazione si presenta a parti inverse, tutto diventa motivo di polemica. Non capisco se ci siano correnti di pensiero diverse a seconda delle circostanze o se, più semplicemente, ci troviamo davanti a una doppia morale che purtroppo accompagna storicamente il nostro Paese. Ma lasciamo perdere, forse è meglio così."