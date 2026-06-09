Podcast Soviero: "Parole De Bruyne? Magari ne aveva già parlato con Conte"

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Salvatore Soviero, ex portiere, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Salvatore, ti chiedo del calcio di adesso, del Napoli di adesso, di Allegri che sta per arrivare. L'allenatore giusto?

"Sì, secondo me Allegri, quando ha sostituito Conte, ha migliorato quello che aveva Conte. A Conte non bastava più la squadra del Napoli, secondo me. Allegri è l'uomo giusto. Anche più di uno come Italiano che tanti tifosi del Napoli hanno invocato. Però Italiano già lo volevano due anni fa, però per prendere Italiano devi cambiare un po' la sezione della squadra. Italiano gioca con quattro difensori puro, quindi Napoli esterni dipende da chi è esterno. Secondo me è la situazione più giusta, Allegri per il Napoli."

Secondo te il Napoli ha avuto problemi di gestione? Dei giocatori?

"Sì, ha avuto problemi, perché poi alla fine quando l'allenatore se n'è andato, diciamo che una buona parte erano contenti, da quello che leggo. Noi ci leghiamo alle parole del De Bruyne, che ha detto per me sono contento sia andato via. Sono parole forti. È sempre stato un leader nello spogliatoio. Sono parole che si accettano anche da un campione? Per un allenatore? Ma noi non sappiamo se poi gliel'ha detto veramente pure a lui. E poi non sappiamo. Allora la squadra che pensa? Magari lui, poiché è uno di personalità, ha rappresentato la squadra. Queste cose non le so né io né voi, né i tifosi e neanche la gente intorno. Queste sono cose che magari si sono dette, visto che Conte ha fatto un sacco di esternazioni. Qualcuno ha messo il punto. Non bisogna vedere sempre da un solo lato. Le dichiarazioni dell'allenatore e di De Bruyne lasciano molte interpretazioni. Se anche l'allenatore si è sempre lamentato in pubblico, non lo dobbiamo nascondere."

Sotto il profilo della gestione del ruolo del portiere, se è ritenuta valida la scelta dell'anno scorso di Conte di non stabilire una gerarchia tra i portieri, almeno inizialmente, e se questa cosa si ripeterà con Allegri?

"Ogni allenatore poi fa la scelta in base a quello che pensa. C'è poi chi stabilisce che Allegri ha scelto Meret come portiere titolare. Cioè siete così sicuri? No, è una voce, quindi non è una certezza. Però potrebbe esserci la scelta di fare un titolare. Io dico quello che penso: se dobbiamo dire le stesse cose, allora voglio dire che i fatti dicono così. Ogni volta che è andato in concorrenza con un altro portiere di qualità non ha mai giocato questo è un dato di fatto. Cioè se è arrivato un altro portiere e ha giocato l'altro, c'è un allenatore che non penso sia stupido da darsi la zappa sui piedi."

Tu tecnicamente apprezzi di più Milinkovic-Savic?

"Io tendo a parlare sempre tecnicamente: lui è più bravo tecnicamente. Ma quando un portiere è bravo è quando ti dà la percezione della tranquillità nei pali. Milinkovic non ha fatto una cosa brillantissima, però è inutile dire adesso Meret. Perché mi ricordo quando giocava Meret cosa diceva la gente al campo. Quindi è inutile far finta. Per me, se il Napoli prende un altro portiere fa una cosa buona. Un altro, un terzo: manda via tutti e due e ne prende un altro, con i soldi di due ne prende uno che dia più tranquillità. Perché è inutile far finta di parlare a gente che tecnicamente non ha mai fatto il portiere. Io ho raggiunto la pensione facendo il portiere, quindi voglio dire qualcosa più degli altri."

Qual è secondo te in Serie A il portiere più completo?

"Svilar della Roma. Lo dicono i numeri. Il portiere quando è buono, anche nel giropalla. Il giropalla un portiere lo fanno tutti. Il calcio moderno non chiede chissà che: chiede un giropalla normale, regolare, una palla a destra, una a sinistra, una frontale. Se uno ti mette in difficoltà significa che non ti dà garanzia. Chi va allo stadio lo percepisce. Il portiere lo percepisce quando la gente è insicura. Per me Svilar ha qualità perché porta punti. Il portiere più bravo è quello che a fine anno non toglie punti e te li ha dati. A seconda dei punti che ti porta, ha valore."