Gattuso a cena con il Napoli: confronto con Di Lorenzo sui tempi di recupero e obiettivo Mondiali
Arrivano altri dettagli dalla cena che il commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso ha organizzato nella serata di ieri con i calciatori del Napoli. L'ex allenatore del Napoli si è ulteriormente intrattenuto con il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo per conoscere la tabella di recupero. Lo riporta nell'edizione odierna Il Mattino:
"Il ct si è intrattenuto con il capitano napoletano per saperne di più sui tempi di recupero. Di Lorenzo ha chiarito che farà gli straordinari, ma senza rischiare e con la speranza di essere ai Mondiali. Una serata per bypassare lo stage di marzo che non ci sarà. E per tenere tutti stretti al progetto Italia"
Alisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
