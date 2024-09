6mln a Osimhen? Repubblica svela il motivo per cui la cifra è più bassa

Il Galatasaray, annunciando Osimhen, ha fatto sapere che al giocatore spetterà un ingaggio netto da 6 milioni a stagione. Detto delle mensilità di luglio e agosto, i tifosi si domandano come mai l'ingaggio sia comunque anche in proporzione più basso rispetto agli 11 netti che percepisce a Napoli.

La risposta arriva dal quotidiano Repubblica oggi in edicola: "Non ci sarà alcun ulteriore contributo da parte del Napoli: il Galatasaray probabilmente ha inserito un altro accordo (sui diritti d'immagine) per coprire la parte restante dell'ingaggio".