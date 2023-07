A chi si riferiva ADL quando parlava di giocatori a rischio di essere messi fuori squadra

De Laurentiis ha spedito un messaggio a Lozano e Zielinski, che hanno contratti importanti (oscillanti sui 4-4,5 milioni di euro) in scadenza a giugno 2024

Aurelio De Laurentiis ha spedito un messaggio a Lozano e Zielinski, che hanno contratti importanti (oscillanti sui 4-4,5 milioni di euro) in scadenza a giugno 2024. Zielinski ha dato la sua disponibilità a rinnovare il contratto al ribasso rispetto alle cifre attuali, per Lozano i suoi agenti sono alla ricerca di proposte interessanti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che fa anche riferimento a quando Fabian fu out dalle ultime amichevoli estive lo scorso anno prima del suo trasferimento al Psg.