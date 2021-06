A Dimaro niente autografi e spettacoli in dubbio: il Napoli pensa a soluzione alternativa

Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro dal 15 al 25 luglio, ma per la situazione Covid non ci saranno i classici assembramenti del passato. L'edizione odierna del Roma fa sapere che non ci saranno le classiche sessioni di autografi dei calciatori al termine degli allenamenti, anche se il Napoli studia una formula alternativa. Anche gli spettacoli serali sono in dubbio. Le amichevoli, due, si giocheranno a Dimaro. Non ci si sposterà a Trento.