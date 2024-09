A Torino sono sicuri: "Sarà difficile scalzare il Napoli dal primo posto"

Da ieri sera il Napoli è di nuovo in vetta alla classifica, sedici mesi dopo l'ultima volta, ossia dall'era targata Luciano Spalletti, dall'annata dello Scudetto. Proprio sul primato degli azzurri si sofferma l'edizione odierna di Tuttosport. Per il quotidiano sarà complicato togliere al Napoli la cima della graduatoria:

"L’occasione della vetta solitaria era diventata ghiotta dopo il lunch match con il Torino che, sconfitto in casa dalla Lazio, aveva concesso agli azzurri la chance di balzare in vetta. Un’occasione che il Napoli non poteva farsi sfuggire e che ha acciuffato nel giro di soli 10 minuti: con Conte in panchina, sarà difficile scalzare il Napoli dal primo posto".