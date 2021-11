A Varsavia una grande dimostrazione: ottavi accessibili anche con chi gioca meno

Luciano Spalletti ha adoperato cinque cambi di formazione per la sfida di ieri sera contro il Legia Varsavia, ciononostante è riuscito a vincere e convincere. In Polonia è arrivata una grande dimostrazione, evidenziata dall'edizione odierna del quotidiano Tuttosport:

"Sì, Spalletti può puntare agli ottavi di Europa League utilizzando quei calciatori che giocano di meno. La dimostrazione si è avuta ieri sera con una vittoria rotonda e convincente in casa della capolista del Gruppo C, un successo sofferto a dispetto di quanto dica l’1-4 finale. Il match è stato più complicato di quanto fosse lecito aspettarsi, perché il Napoli a Varsavia non ha trovato il Legia arrendevole e battibile del campionato (5 sconfitte di fila, terzultimi)".