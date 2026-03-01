"Accerchiati, aggrediti e poi scortati", Il Mattino ricostruisce l'odissea dei tifosi a Verona

Non solo il campo al centro dell’attenzione dopo Hellas Verona-Napoli 1-2. La rete decisiva di Romelu Lukaku nei minuti di recupero ha innescato momenti di forte tensione sugli spalti del Bentegodi, con alcuni tifosi del Napoli coinvolti in episodi spiacevoli. Secondo Il Mattino, nel settore della tribuna Ovest – area riservata agli ospiti istituzionali – “una quindicina di tifosi del Napoli sono stati aggrediti e accerchiati da un nutrito gruppo di sostenitori dell’Hellas”. Tra le persone presenti ci sarebbe stato anche Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC. L’intervento degli steward del club di casa è stato tempestivo e ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Tifosi scortati

Per consentire l’uscita in sicurezza dallo stadio, i tifosi azzurri sono stati scortati, mentre alcuni facinorosi sarebbero stati identificati e potrebbero essere denunciati. Nessun problema, invece, nel settore ospiti, dove erano presenti circa mille sostenitori napoletani provenienti dal Nord Italia. Un epilogo amaro che macchia una serata già carica di tensione.