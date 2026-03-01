Napoli ok al fotofinish, CorSera: giocando così non si va lontano, Conte lo sa

Il successo all’ultimo secondo non cancella i dubbi. Il Napoli porta a casa tre punti pesantissimi sul campo dell’Hellas Verona, ma l’analisi del Corriere della Sera è netta: così non si può andare lontano. Una nave da portare in porto, scrive il quotidiano, con Antonio Conte consapevole delle difficoltà emerse. Il gol decisivo di Romelu Lukaku ha nascosto solo in parte i limiti di una squadra che, dopo il lampo iniziale di Rasmus Højlund al 2’, non è riuscita a capitalizzare le poche occasioni create. Nella ripresa è arrivato il pareggio di Jean-Daniel Akpa Akpro su corner, episodio contestato ma non decisivo nell’analisi complessiva.

“Al di là delle decisioni arbitrali, il Napoli è sceso in campo col terrore di dover vincere a tutti i costi”, sottolinea il Corsera. Smarrite presto le certezze, gli azzurri hanno provato a gestire l’unico gol di vantaggio, si sono persi dopo l’1-1 e hanno rischiato il baratro. Conte lo sa: “giocando così, non si andrà lontano”. Per questo la qualificazione in Champions è diventata la vera sostanza della stagione. Intanto, Big Rom non ha dimenticato: il gol scudetto e quello della rinascita. In lacrime.