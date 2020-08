Accesso limitato e registrazione online: ecco come assistere agli allenamenti a Castel di Sangro

Accesso consentito ad un massimo di 1000 tifosi agli allenamenti del Napoli a Castel Di Sangro. Lo spiega l'edizione odierna di Repubblica, che ricorda come il pericolo Covid imponga grande cautela e per questo motivo ogni giorno sarà consentito l’accesso allo stadio degli allenamenti ad un massimo di 1000 tifosi che si dovranno pre registrare, come ha ricordato anche il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso al quotidiano: "Faccio proprio un appello: aspettiamo soltanto gli appassionati muniti di tagliando. Ci sarà un sistema di accesso on-line che presto appronteremo con il Napoli, in modo da regolamentare l’accesso".