ADL chiuderà in prima persona il caso Kvara: questa la proposta del club

A scrivere della trattativa per il rinnovo dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Caso Khvicha Kvaratskhelia: Aurelio De Laurentiis risolverà in prima persona la questione del georgiano. A scrivere della trattativa per il rinnovo dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Poi, sarà la volta di Kvara. Il presidente ha gestito in passato tanti malumuori e situazioni complesse - da Lavezzi e Osimhen -, e ovviamente dopo la fondamentale fase diplomatica e operativa del ds Manna, toccherà a lui chiudere il cerchio. Funziona così.

Adl ha già rifiutato un’offerta da 110 milioni del Psg, blindando di fatto il calciatore: «Non è in vendita e ha un contratto fino al 2027», l’estratto saliente del comunicato del Napoli. Ma ora va trovato un accordo di rinnovo a metà strada tra le richieste del suo agente (tra 6 e 7 milioni più bonus e clausola in stie Osi) e la proposta del club (tra 4 e 5 milioni con i bonus e senza clausola). Manna incontrerà Jugeli in Germania se la Georgia si qualificherà, altrimenti si cambierà sede. Dettagli.